Feyenoord sluit principeakkoord met gewilde Orkun Kökcü

De talentvolle jeugdinternational van Turkije zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder een verbeterd contract, dat hem tot 1 juli 2025 aan Feyenoord bindt. De huidige verbintenis van Kökcü liep tot 2023.

Kökcü maakte in 2018 zijn eerste minuten in de Rotterdamse hoofdmacht. Sinds de komst van Advocaat naar de Kuip, eind oktober vorig jaar, kan hij vrijwel wekelijks rekenen op een basisplaats. Mede door de creatieve inbreng van Kökcü begon Feyenoord in de eredivisie aan een indrukwekkende opmars, die door de coronacrisis eindigde. Advocaat sprak meer dan eens uit zeer gecharmeerd te zijn van de middenvelder, die een groot deel van zijn opleiding doorliep bij Feyenoord Academy. Diverse clubs uit het buitenland toonden interesse in hem.

Technisch directeur Frank Arnesen reageerde verheugd op de langverwachte deal met Kökcü. „Orkun heeft zich het afgelopen seizoen enorm goed doorontwikkeld. Daarvoor willen we hem graag belonen. We hebben er alle vertrouwen in dat die ontwikkeling zich de komende jaren voort zal zetten. Bovendien is het voor ons heel mooi dat we zo’n talentvolle speler langer aan ons weten te binden.”