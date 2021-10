Matthäus: ’Van Bommel kon spelersgroep niet meer mee krijgen’

„De ploeg heeft de laatste paar weken niet naar hun mogelijkheden gespeeld”, zo zegt de wereldkampioen van 1990 bij Sky Sport. „In tegenstelling tot de eerste weken van het seizoen oogden ze niet stabiel en speelden ze niet compact.”

Thomas Müller

Matthäus erkent dat de club Van Bommel nog tot aan de volgende interlandperiode de kans had kunnen geven het tij te keren. „Maar ik hoorde dat Van Bommel een deel van de spelersgroep niet meer mee kon krijgen. En wanneer een coach de chemie met het team verliest, komt dat meestal doordat hij geen goede relatie meer heeft met een of meer invloedrijke spelers. Zo had Niko Kovac dat bij Bayern München eerder met Thomas Müller bijvoorbeeld.”

„Ik kan niet beoordelen hoe Mark een team leidt of aan spelers uitlegt dat hij ze niet laat spelen. Maar de selectie die hij bij Wolfsburg had, is beter dan de ploeg die vorig seizoen Champions League-voetbal afdwong. Maar ondanks de goede start was Van Bommel niet meer in staat om de spelers te laten renderen de laatste weken. Niet in de competitie, en niet in de Champions League.”

