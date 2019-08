Quintana verbaast zichzelf: ’Nog nooit gebeurd’

„Dit is uniek. Dit is nog nooit gebeurd. Ik heb nog nooit op deze manier gewonnen”, aldus de 29-jarige Colombiaan, die eerder deze zomer in de Tour de France ook raak schoot.

De Movistar-coureur reed op drie kilometer van de finish, nadat de beklimming van de steile Alto de Puig Llorença voor scheuren in het peloton had gezorgd, weg uit een groepje met Primoz Roglic, Rigoberto Uran, Mikel Nieve, Nicolas Roche en Fabio Aru. Zijn mede-koplopers zagen hem vervolgens nooit meer terug.

„Dit is echt een speciale dag. Voor alles een eerste keer”, ging Quintana verder. „Dit is echt een prachtige overwinning, een zege die de ploeg nodig had. We reden gisteren al erg goed en vandaag deden we het opnieuw geweldig. Als je hard werkt, komen de resultaten vanzelf.”

Dankzij zijn overwinning is Quintana opgeklommen richting de tweede plek. Sunweb-renner Nicolas Roche nam de rode trui over van Miguel Angel Lopez. Het verschil tussen beiden is slechts twee seconden. „Maar we hebben pas twee etappes gehad. De Vuelta duurt nog heel erg lang. Deze overwinning zorgt wel voor de nodige rust. Ik hoop dat de benen zo goed blijven aanvoelen.”