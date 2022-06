Lionel Messi laat voeten spreken en scoort liefst vijf keer

Afgelopen woensdag maakte de speler van Paris Saint-Germain in de Finalissima ook al diepe indruk. Zondag heeft hij daar dus nog een schepje bovenop gedaan. In Estadio El Sadar voelde Messi zich duidelijk als een vis in het water. Via een benutte penalty en een goal na een assist van Alejandro Gómez zochten Messi en co met een 2-0 voorsprong de kleedkamer op.

In de tweede helft ging de Argentijn vrolijk verder met waar hij gebleven was: scoren. Hij maakte er nog drie. Tussendoor mocht Marcos Senesi zijn debuut maken. De Feyenoorder moest de Finalissima nog aan zich voorbij laten gaan, maar kwam tegen Estland na ruim een uur binnen de lijnen. Nicolás Tagliafico bleef negentig minuten op de bank.

