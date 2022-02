Nederlandse mannen ploegenachtervolging grijpen naast medailles

Hoewel Nederland vol had ingezet op het goud en op papier ook met een ijzersterk trio het ijs betrad, bleken de mannen niet in staat om zich te mengen in de strijd om de eerste plaats.

Het was een flinke aderlating voor de ploeg van bondscoach Jan Coopmans dat Kramer er co zich niet wisten te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd bleek Noorwegen een maatje te groot. Vier jaar geleden verloor Nederland in de halve finale ook van de Noren

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De mannen reden bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 naar brons.