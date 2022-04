Davidovich, Dimitrov, Zverev en Tsitsipas in halve finale Monte Carlo

„Ik geniet van ieder punt dat ik hier speel”, zei de Spanjaard na zijn zege op Fritz, vorige maand nog winnaar van de masters in Indian Wells. „Het geeft je enorm veel vertrouwen als je de nummer 1 van de wereld verslaat. Ik ben daar fysiek, mentaal en technisch sterker door geworden. Ik daag mezelf uit om iedere partij beter en beter te worden.”

De 22-jarige Spanjaard haalde vorig jaar al de kwartfinales in Monte Carlo en bereikte ook de laatste acht op Roland Garros. Nu zit hij voor het eerst bij de laatste vier op een masterstoernooi.

Tsitsipas en Zverev met moeite verder

Ook Stefanos Tsitsipás heeft zich geplaatst voor de halve finale van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Griek, die het toernooi in 2021 op zijn naam schreef, won in de kwartfinale in drie sets van de Argentijn Diego Sebastian Schwartzman. Het werd 6-2, 6-7 (3) en 6-4 voor de Griek.

In de derde set kwam de nummer vijf van de wereld sterk terug van een 0-4 achterstand. Daardoor blijft hij vooralsnog in de race om zijn titel te verdedigen in Monte Carlo.

Tsitsipás neemt het in de halve finale op tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer drie van de wereld. De Duitse nummer drie van de wereld had het eveneens lastig. Hij versloeg de Italiaan Jannik Sinner in drie sets. Het werd 5-7, 6-3 en 7-6 (5) voor Zverev, die een vroege achterstand uiteindelijk omkeerde in een overwinning.

Dimitrov stoot door naar halve finale

Grigor Dimitrov heeft zich ten koste van de Pool Hubert Hurkacz geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Bulgaarse nummer 29 van de wereld troefde de Pool in drie sets af. Het werd na ongeveer twee uur en 30 minuten spelen 6-4, 3-6 en 7-6 (2) voor Dimitrov.