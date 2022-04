Djokovic-beul Alejandro Davidovich dendert maar door in Monaco

Video

Winston Gerschtanowitz reageert op kritiek 'miljardenwinst'

In deze update bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws uit de entertainmentwereld. Deze week over Johnny de Mol, die het OM heeft gevraagd om hem te vervolgen nadat zijn ex Shima Kaes aangifte van mishandeling tegen hem heeft gedaan. Verder sprak Jordi met You...