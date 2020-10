Remco Evenepoel (20) ontsnapte bij horrorval aan ’leven lang in rolstoel’

„Het scheelde maar een nagelbreedte of ik had mijn leven zo moeten doorbrengen”, wees de jonge Belg van Deceuninck-Quick Step naar zijn rolstoel in de VTM-documentaire ’Ik ben Remco’.

Een bekkenbreuk, zo luidde het verdict na de val die Evenepoel in een kloof maakte in de Ronde van Lombardije. „Ik heb nog veel geluk gehad”, klinkt het nu. „Ten eerste heb ik een gesprongen adertje gehad in mijn lies, wat ze gelukkig direct hebben kunnen opereren. Als ze dat niet gezien zouden hebben op de scan, was ik in mijn been gewoon doodgebloed.”

Bleek wegtrekken

Hij vervolgt: „Het tweede is iets wat niemand eigenlijk weet behalve de dokters: de breuk zat op één millimeter van mijn zenuw. Als die geraakt zou zijn geweest, had ik de rest van mijn leven zo moeten doorbrengen (wijst richting rolstoel, red). Oumi (zijn vriendin, red) en mama zagen me bleek wegtrekken toen ze het me vertelden. Het scheelde echt maar een nagelbreedte.”

Intussen is Evenepoel van zijn krukken verlost. Vorig weekend trainde hij op de dag dat hij had moeten starten in de Giro voor het eerst weer op de weg.

De pas 20-jarige Evenepoel, die dit jaar alle vier de etappekoersen die hij reed ook won, viel op zaterdag 15 augustus tijdens de Ronde van Lombardije over een muurtje van een brug en belandde enkele meters lager. Hij liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Evenepoel lag tien dagen in het ziekenhuis.