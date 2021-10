Rode Duivel Thibaut Courtois haalt keihard uit naar UEFA

„Die wedstrijd tegen Italië? We gaan die spelen voor niets”, zei de keeper na de nederlaag tegen Italië. „Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand van wakker. Die wedstrijd is nergens goed voor. Ik weet zelfs niet waarom we die nog spelen. Het is een oefenwedstrijdje.”

En nadat de Belgen met 2-1 verloren van Italië herhaalde Courtois zijn kritiek op de UEFA. „Dit was gewoon een money game”, aldus de Belgische nummer één. „We moeten daar eerlijk over zijn. We hebben gevoetbald omdat dit voor de UEFA extra geld in het laatje brengt. Een extra wedstrijd op tv. Voor ons is het een goeie partij omdat het tegen Italië is en andersom geldt hetzelfde. Maar kijk hoe erg beide teams veranderd waren. Als dit een finale was, stonden er andere spelers aan de aftrap.”

Courtois vindt dat er teveel wedstrijden op het programma staan en wil dat de UEFA en FIFA eens grondig nadenken over de gang van zaken.

„In juni moeten we opnieuw vier keer aan de bak in de Nations League. Waarom? In november moeten we een WK spelen. We gaan geblesseerd geraken en niemand geeft nog wat om ons. Na een zwaar seizoen moeten we vier keer spelen in juni, daarna volgen drie weken vakantie. Dat is gewoon niet genoeg voor voetballers om een jaar lang te presteren op een hoog niveau. En als we blijven zwijgen, dan verandert er niets. In Europa hebben ze nu ook de Conference… Ja, wat is die naam eigenlijk (de Conference League, red.)? Het is altijd hetzelfde.”

„Ze kunnen dan boos zijn op clubs die een Super League willen vormen, maar zelf geven ze niks om spelers. Alleen hun geld telt. Dat is echt triest. En dan willen ze ook nog eens om het jaar een EK of een WK organiseren. Wanneer mogen we een keer uitrusten? Uiteindelijk raken alle topspelers geblesseerd en dan sta je daar. Wij zijn geen robots!”

Het Nieuwsblad