Juichende F1-fans in Ghana ontroeren Hamilton

Op de video barst een groep Ghanese autosportfans in juichen uit als de Britse wereldkampioen in de slotfase van de race op de Hungaroring Max Verstappen voorbijrijdt en weer een Grand Prix op zijn erelijst kan bijschrijven.

„Ik werd vanochtend wakker toen ik deze video zag en ik kreeg er tranen in mijn ogen van”, schrijft Hamilton op zijn Instagramaccount. „Ik wist eerlijk gezegd niet dat ik zulke fans had in Ghana, maar ik ben erg dankbaar. Ik waardeer hun liefde en ik stuur veel liefde terug.”