Open brief Ten Hag aan United-fans: ’Onze prijzenjacht is nog niet gestopt’

„Ik wil jullie deze maandag meteen iets vertellen”, schrijft Ten Hag. „Toen ik in de zomer kwam, hebben we meteen besproken hoe de wisselwerking tussen de spelers en de supporters is. De band tussen het team en de fans is zo sterk, dat de selectie weet hoe belangrijk de fans zijn. Van de eerste tot de laatste minuut hebben jullie ons op Wembley gesteund met maar één doel: de beker meenemen naar Manchester. De entourage was waanzinnig.”

Lat hoog

Ten Hag vervolgt: „Voor degenen die er niet bij konden zijn op Wembley. We hebben jullie support voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd gevoeld. Iedereen is onderdeel van dit succes. Ik ben trots op mijn spelers, hoe we de voorbereiding gedaan hebben en dit uiteindelijk hebben omgezet in een prachtig resultaat. We leggen de lat elke dag hoog en dat is beloond met de eerste beker die we samen gewonnen hebben.”

Erik ten Hag is het stralende middelpunt als hij samen met zijn technische staf de winst van de League Cup viert. Ⓒ ANP/HH

Ten Hag onderschreef te weten hoe belangrijk zilverwerk is, het was voor United de eerste prijs sinds 2017. „We zijn ontzettend blij, maar het betekent natuurlijk niet dat onze prijzenjacht nu is gestopt. We hebben de smaak van winnen nu geproefd en het heeft ons alleen maar hongeriger gemaakt naar meer succes. De groep heeft de afgelopen periode grote stappen gemaakt, en iedereen op Carrington (het trainingscomplex, red.) gaat er alles aan doen om dit soort prachtige dagen vaker te laten voorkomen. Omdat jullie dat ook verdienen.”

Volgende missie

De focus gaat nu op de volgende missie, zo schrijft Ten Hag. „We gaan nu weer terug aan het werk, woensdag wacht West Ham United voor de FA Cup weer. Dan moeten we een volgende stap zetten op weg naar de club waar deze club wil zijn. De manier waarop jullie de club supporten is van groot belang om gebeurtenissen als zondag opnieuw mee te kunnen maken. Bedankt voor jullie support en toewijding aan de club.”