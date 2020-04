Darter Dekker drie keer verslagen

Dekker begon met een nipte 5-4-nederlaag tegen Jonathan Worsley en was vervolgens met 5-0 volledig kansloos tegen Dave Chisnall. Hij besloot het toernooi met een 5-1-verlies tegen Scott Waites. De poule werd gewonnen door Chisnall.

Bekijk ook: Anderson mist PDC Home Tour vanwege slecht internet

Het thuistoernooi is door de PDC in het leven is geroepen om de fans een beetje vermaak te geven tijdens de coronacrisis. In totaal doen er liefst 128 darters mee aan het evenement waarbij darters vanuit hun eigen huis gooien en te volgen zijn via een webcam. De 32 groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde.

Op de eerste dag van het toernooi werd regerend wereldkampioen Peter Wright uitgeschakeld en op dag 2 werd het nieuwe evenement beroofd van Gerwyn Price.