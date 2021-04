Allergie zit Feyenoord-huurling Franco Antonucci dwars

Franco Antonucci Ⓒ HH/ANP

In de laatste wedstrijd tegen Helmond Sport (5-1) zag FC Volendam weer de ’oude’ Franco Antonucci, maar in de maanden daarvoor probeerde de Feyenoord-huurling tegen beter weten in ’te leveren’. Naar nu blijkt, lagen daar een allergie en daar uit voortvloeiende ademhalingsproblemen aan ten grondslag. Iets wat de 21-jarige Belgische jeugdinternational wekenlang verzweeg.