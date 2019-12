Oosting aan de slag als interim-trainer Vitesse

Oosting laat opde website van de club weten: „Ik wil de club graag helpen. Het is een lastige tijd voor Vitesse en ik ga er alles aan doen om de weg naar boven terug te vinden. Ik ken de groep goed en weet wat ze momenteel nodig hebben om uit deze moeilijke situatie te komen.”

Oosting zal geassisteerd worden door Tim Cornelisse. Van de vorige staf blijven Nicky Hofs en Raimond van der Gouw actief. Vitesse traint vanochtend voor het eerst onder leiding van de interim-trainer, die niet over het hoogste trainersdiploma beschikt en daarom maar gedurende een korte periode voor de groep zal staan.

Edward Sturing

Edward Sturing was de gedoodverfde kandidaat om het als interim-trainer over te nemen, een functie die hij al meerdere keren heeft vervuld, maar ’Edje interim’ blijft actief in de jeugdopleiding.

Technisch directeur Mohammed Allach: „Na het vertrek van Leonid moesten we snel schakelen. Uiteraard kijk je daarbij eerst naar de mogelijkheden die er intern zijn. We hebben met verschillende mensen gesproken, waaronder natuurlijk Sturing. Hij heeft in het verleden al meermaals de functie van interim-trainer bekleed, maar gaf aan niet opnieuw een interim-functie te willen vervullen om zich te kunnen concentreren op de academie. Joseph is een ervaren trainer en weet wat er van de spelers gevraagd wordt op dit niveau. Tim heeft een enorme ontwikkeling als trainer doorgemaakt de afgelopen jaren en wordt daarom toegevoegd aan de staf.”