Thiem verrast Nadal op Australian Open

De Oostenrijker was in de kwartfinale verrassend te sterk voor de 1-voudig winnaar van de Australian Open (2009, red). Thiem maakte het verschil in de drie tiebreaks die er gespeeld moesten worden.

Nadal gaf in zoveel de eerste als de tweede set een break voorsprong weg. Vervolgens verloor hij beide tiebreaks. In de vierde set serveerde Thiem met een break voorsprong voor de wedstrijd, maar een vechtende Nadal liet dat niet gebeuren: 5-5. Ook deze set ging naar een tiebreak. De minibreaks vlogen elkaar in rap tempo op, maar Thiem trok ook in deze tiebreak - en dus ook de wedstrijd - aan het langste eind.

Thiem miste nog twee matchpoints bij 6-4 in de tiebreak. Nadal werkte ze weg, het werd 6-6. Vervolgens kwam Thiem wederom op matchpoint, wel met geluk, via de netband. Deze keer was het wel raak.

Dominic Thiem Ⓒ Hollandse Hoogte

Thiem speelt in de halve finale tegen Alexander Zverev voor een plek in de finale. De winaar hiervan moet het opnemen tegen de winnaar van het duel Roger Federer vs. Novak Djokovic.

Door de nederlaag van Nadal kan Djokovic de leidende positie op de wereldranglijst overnemen. Nadal blijft door de nederlaag op negentien grandslamtitels staan, Federer heeft er twintig.