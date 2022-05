Onklopbare Iga Swiatek in voetsporen Serena Williams

In 2015 was de Amerikaanse Serena Williams de laatste speelster die zo'n reeks neerzette. Zij won toen 27 wedstrijden na elkaar.

De 20-jarige Swiatek mikt in Rome op haar vijfde opeenvolgende toernooizege na overwinningen in Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart. Na die laatste zege laste ze een pauze in om van een schouderblessure te herstellen.

In de kwartfinales neemt Swiatek het op tegen de Canadese Bianca Andreescu. Zij versloeg de Kroatische Petra Martic met twee keer 6-4.

Ook Aryna Sabalenka uit Wit Rusland plaatste zich moeiteloos voor de kwartfinales. De nummer 8 van de wereld troefde de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets af: 6-1 6-4.

Zverev en Tsitsipas naar kwartfinales

Alexander Zverev heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het masterstoernooi in Rome. De Duitse nummer 3 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur, de mondiale nummer 22. Het werd 6-3 en 7-6 (5). Voor Zverev is het zijn honderdste overwinning bij een masterstoernooi.

In de kwartfinales neemt de 25-jarige Duitser het op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Cristian Garin en Marin Cilic uit Kroatië.

Alexander Zverev bedankt het publiek Ⓒ ANP/HH

Zverev schreef het toernooi in Rome in 2017 al eens op zijn naam. Een jaar later stond hij opnieuw in de finale, maar verloor hij van Rafael Nadal. Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Ook de Griek Stefanos Tsitsipas plaatste zich in Rome voor de kwartfinales. Hij versloeg de Rus Karen Chatsjanov in drie sets. Het werd 4-6 6-0 en 6-3 voor de nummer 5 van de wereld. Tsitsipas neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Filip Krajinovic uit Servië en de Italiaan Jannik Sinner.