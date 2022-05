Zverev en Tsitsipas naar kwartfinales Rome

In de kwartfinales neemt de 25-jarige Duitser het op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Cristian Garin en Marin Cilic uit Kroatië.

Zverev schreef het toernooi in Rome in 2017 al eens op zijn naam. Een jaar later stond hij opnieuw in de finale, maar verloor hij van Rafael Nadal. Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Tsitsipas

Ook de Griek Stefanos Tsitsipas plaatste zich in Rome voor de kwartfinales. Hij versloeg de Rus Karen Chatsjanov in drie sets. Het werd 4-6 6-0 en 6-3 voor de nummer 5 van de wereld. Tsitsipas neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Filip Krajinovic uit Servië en de Italiaan Jannik Sinner.

Vrouwentoernooi Rome

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka uit Belarus zich moeiteloos voor de kwartfinales in Rome. De nummer 8 van de wereld troefde de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets af: 6-1 6-4.