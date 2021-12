Premium Het beste van De Telegraaf

Rondvaart door grachten? ’Eerst even herstellen’ Kersverse wereldkampioen Max Verstappen blikt terug op historische avond en memorabele nacht

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Martin Garrix en Max Verstappen van het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1 Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na een historische avond volgde zondag in Abu Dhabi een memorabele nacht voor Max Verstappen. De kersverse wereldkampioen hield zich niet in tijdens de festiviteiten die volgden na de sensationele ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021. Luttele uren nadat hij zijn eerste wereldtitel voor de poorten van de hel had weggesleept, in de allerlaatste ronde, van de allerlaatste race, gingen alle remmen los bij de Nederlandse sportheld. „Misschien had ik dat laatste drankje niet moeten nemen”, erkende de 24-jarige Red Bull-coureur bijna 24 uur na de grootste triomf uit zijn leven.