PSV-trainer Roger Schmidt ondanks principeakkoord met Benfica: ’Nog niet rond’

Benfica meldde woensdag dat het een principeakkoord heeft bereikt met Schmidt, die al eerder heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij PSV. Volgens de Portugese club zijn de onderhandelingen met de Duitser vrijwel afgerond, maar ontbreken de handtekeningen nog.

Schmidt tekende in 2020 een tweejarig contract bij PSV. In maart van dit jaar maakte de Duitser bekend die verbintenis niet te zullen verlengen. Bijna twee weken geleden boekte hij met de Eindhovense club zijn grootste succes met het winnen van de KNVB-beker.

Schmidt (55) was eerder coach van Salzburg, Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan, waar hij in 2019 werd ontslagen. Hij is volgens Benfica de beoogde vervanger van Nelson Verissimo, die het in december overnam van de ontslagen Jorge Jesus. Benfica staat derde in de Primeira Liga met 68 punten uit 31 duels. FC Porto staat met 82 punten eerste.

Bij PSV wordt Schmidt opgevolgd door Ruud van Nistelrooy.