Schaken: Kandidatentoernooi stopgezet na sluiting Russisch luchtruim

Het Kandidatentoernooi wordt per direct stopgezet. Ⓒ Hollandse Hoogte

De internationale schaakfederatie FIDE heeft besloten het Kandidatentoernooi in de Russische stad Jekaterinenburg onmiddellijk stop te zetten. Reden voor dat besluit is de mededeling dat Rusland het luchtruim wegens het coronavirus vanaf vrijdag dichtgooit. Daardoor is het onduidelijk geworden wanneer de deelnemers weer naar huis kunnen.