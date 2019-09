Van der Poel: ’Wegwedstrijd Spelen in Tokio geen optie’

„Dat is veel te lastig, deelname aan de wegwedstrijdstrijd op de Spelen is geen optie”, zegt het 24-jarige wielerfenomeen. „Ik heb er wel even over nagedacht, maar dat was in een beginstadium toen uit de eerste data leek dat er een groter gat zat tussen de wegwedstrijd en het mountainbiken”, aldus MvdP, die constateerde dat het gezien het definitieve programma al helemaal niet in zijn schema past. De wegkoers is op 25 juli, twee dagen later de olympische mountainbike-wedstrijd.

Van der Poel heeft de laatste twee jaar juist zo vreselijk veel energie gestoken in het mountainbiken om zichzelf daarvoor te belonen met olympisch goud. Om dat te realiseren zal hij vooral zijn grote Zwitserse concurrent Nino Schurter van zich af moeten trappen. De 33-jarige olympisch kampioen werd afgelopen weekend voor de achtste maal wereldkampioen, een WK waar Van der Poel ontbrak. Met het oog op zijn eerstvolgende grote doel: de regenboogtrui op de weg op 29 september.

Komend weekend moet hij in de Ronde van Groot-Brittannië de laatste puntjes op de i zetten. „Ik heb begrepen dat het WK-parcours vergelijkbaar is met het Amstel Gold Race-parcours. Er zijn geen lange klimmen, maar toch geen stukje vlak. Daarbij zijn er veel smalle weggetjes. Ja, dat ligt mij wel”, lacht de man die in april van dit jaar op sensationele wijze de klassieker in de Limburgse heuvels won. „De kans om mee te spelen op een parcours dat me zo goed ligt, krijg je natuurlijk niet zo heel vaak op een WK. Die wil ik niet laten lopen.”