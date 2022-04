Ethan Hayter slaat na dramatische dag terug met ritzege in Ronde van Romandië

Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) finishte na een 168.2 kilometer lange etappe met start en finish in Échallens als tweede, voor Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) en Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe).

Hayter schreef dinsdag ook al de proloog op zijn naam. Door een nare val kwam hij woensdag echter als laatste binnen en raakte hij de leiding in het algemeen klassement kwijt.

Rohan Dennis is nog steeds in het bezit van de leiderstrui. De Australiër van Jumbo-Visma finishte de derde etappe in het peloton en heeft met nog twee bergritten en een tijdrit te gaan een voorsprong van 14 seconden op nummer twee Felix Großschartner van Bora-Hansgrohe.

Geraint Thomas

Geraint Thomas kreeg een tijdstraf van 20 seconden en een boete van 200 Zwitserse frank (195 euro), omdat hij in de slotfase van de etappe van dinsdag een drinkbus aanpakte op een plek waar dat niet is toegestaan.

De Britse renner van Ineos Grenadiers won vorig jaar de Ronde van Romandië en behoort dit jaar opnieuw tot de kanshebbers voor de eindzege. Hij begon de etappekoers door het Franstalige deel van Zwitserland dinsdag met een vierde plaats in de proloog.

Door de tijdstraf is Thomas gezakt naar de 25e plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de Australische klassementsleider Rohan Dennis van Jumbo-Visma is opgelopen naar 36 seconden.