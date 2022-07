Premium Het beste van De Telegraaf

Grandioos naar geel Jonas Vingegaard & co ’hakken’ net zo lang in op Tadej Pogacar tot hij breekt

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jonas Vingegaard. Ⓒ ANP/HH

COL DU GRANON - Er was maar één doel voor Jumbo-Visma tijdens de monsterlijke Alpen-etappe naar de Col du Granon. Net zolang op Tadej Pogacar ’inhakken’, totdat hij breekt. Sinds de Sloveen tijdens de allesbeslissende tijdrit in 2020 het geel pakte, leek dat een onmogelijke opgave. Ook in deze elfde Tour-rit pareerde Pogi aanvankelijk alle pijlen die Jonas Vingegaard en Primoz Roglic op hem afvuurden. In de laatste vijf kilometer van een sensationele etappe deelde Vinge hem toch de verwoestende kaakslag uit waar Jumbo al jaren naar hunkert. „Maar ik vlak Pogacar nog niet uit”, zei de Deen.