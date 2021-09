Max Verstappen realistisch: ‘Het is hier altijd moeilijk voor ons’.

,,Voor ons is het altijd moeilijk op dit circuit”, doelt de Red Bull-coureur op het motorische verschil met Mercedes. ,,Tijdens de eerste training worstelden we wat meer dan we wilden, maar we zijn tijdens de kwalificatie redelijk teruggekomen. Ik ben blij dat ik hier derde ben.”

Verstappen gaf iets meer dan vier tienden toe op Valtteri Bottas, die voor Lewis Hamilton de snelste tijd neerzette. Vorig jaar moest Verstappen in de kwalificatie nog negen tienden toegeven op, destijds, Hamilton.

,,Hopelijk zitten we in de race nog wat dichterbij”, aldus Verstappen. ,,Zaterdag hebben we eerst de tweede training, dan kunnen we zien hoe het gesteld is met de snelheid wat longruns betreft. Het is hier voor ons lastiger, maar ik denk dat we alsnog flink wat punten kunnen scoren.”