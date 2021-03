Julian Alaphilippe: ’Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn meer favoriet in Milaan-Sanremo’

Met drie podiumplaatsen op vier deelnames mag Alaphilippe zich een specialist van La Classicissima noemen. De Fransman staat met tonnen ervaring aan de start. „Maar of dat een verschil maakt, weet ik niet”, grijnst de Fransman. „Van de afdaling van de Poggio ken ik alleen de eerste twee bochten. Voor het overige is dat één wazige vlek, zo moe ben ik dan. Dus die ervaring, dat is heel relatief.”

„Het enige wat ik weet, is dat je in de finale altijd vooraan moet zitten. Focus, daar komt het op aan. Het blijft uiteraard een wedstrijd die ik wil winnen. Het eerste monument van het seizoen, een wedstrijd die me ligt. Zowel voor de ploeg als voor mezelf is het een doel. En op de Via Roma aankomen in de regenboogtrui, het maakt me nu al blij.”

Met vertrouwen uit Tirreno

De kopman van Deceuninck - Quick Step is goed, heel goed. Getuige zijn ritwinst in Tirreno-Adriatico waar hij in een spurt bergop Van Aert én Van der Poel het nakijken gaf. „Het was een zware Tirreno”, aldus Alaphilippe. „Ik was dan ook enorm tevreden dat ik een etappe kon winnen. Dat ik het de laatste etappes wat rustiger aandeed dan bijvoorbeeld Van Aert en Van der Poel? Kan zijn, maar ik kijk eerst en vooral naar wat ik nodig heb en niet naar wat anderen doen. Na de beslissende bergetappe had ik trouwens geen ambities meer voor het klassement en dus had het ook geen zin dat ik bijvoorbeeld in de afsluitende tijdrit nog eens diep zou gaan.”

Wie stopt Wout van Aert en Mathieu van der Poel in La Primavera? Ⓒ ANP/HH

„Bovendien mag je dat ’rustig aan doen’ relativeren. Die ijskoude etappe die Mathieu won, was ook voor mij een heuse beproeving. Ik was volledig onderkoeld, slaagde er zelfs niet in om Joao Almeida een handje toe te steken. Ik heb me de voorbije dagen dan ook vooral gefocust op het herstel.”

Of er nog favorieten zijn buiten de grote drie? Alaphilippe: „Ik behoor tot de favorieten maar sta niet op de hoogte van Van Aert en Van der Poel”, blijft de Fransman bescheiden. „Hun prestaties in de Tirreno hebben ervoor gezorgd dat zij de topfavorieten zijn, niet ik.”

„Of dat invloed zal hebben op de ploegtactiek? We zien elkaar morgen pas, een tactische bespreking is er nog niet geweest. Maar uiteraard hoop ik dat we in de finale meerdere kaarten kunnen uitspelen, dat ik kan naar achter kan wijzen om te zeggen dat Bennett en of Ballerini op komst zijn. Ik heb een rol te spelen maar ben niet de enige binnen de ploeg. Ondanks de aanwezigheid van Mathieu en Wout zal Deceuninck - Quick Step zoals altijd zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat de ploegen van Wout en Mathieu hetzelfde doen.”

Tactisch plan

Met Van der Poel in het peloton weet je nooit waar de koers ontploft. De Poggio is de gedoodverfde scherprechter maar de Nederlander is niet vies van een lange finale. Alaphilippe: „Ze voorspellen rugwind dus het gaat sowieso een heel snelle editie worden. Het zou best kunnen dat de finale vroeg openbreekt…”

„Weet je, ik ben een ander renner type dan hen maar we hebben ook onze gelijkenissen: we vallen graag en veel aan, we bevinden ons soms op plaatsen waar men ons niet verwacht. Als ik goede benen heb, zal het kriebelen. Maar alles zal afhangen van het tactisch plan van de ploeg. Ik wil niets verkeerd doen. Als we ons aan het plan houden, moeten we tevreden zijn. Worden we dan geklopt door iemand die sterker was, dan is het zo. Dat is nu eenmaal het wielrennen.”