Verstappen beseft dat Formule 1 fans kan wegjagen

MONTRÉAL - Hoe kan de dominantie van Mercedes worden gestopt of in ieder geval bedreigd? Terwijl er flink wordt gesoebat over de nieuwe Formule 1-regels vanaf 2021, won het soevereine team via Lewis Hamilton in Canada cru genoeg na ingrijpen van de officials ook de zevende race van het seizoen. Max Verstappen, vijfde in Montréal, heeft zelf ook zijn ideeën over de toekomst van de sport.