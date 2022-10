’Maaltijdbezorger’ die veld FC Volendam betrad kan rekenen op boete van 2450 euro

Streaken was tot een jaartje of vijf geleden een opmerkelijk fenomeen op de sportvelden. Mensen die - het liefst voor het oog van flink wat televisiecamera’s - hun blote lijf aan een groot publiek wilden laten zien of aan dat publiek een boodschap wilden overdragen. FC Volendam heeft inmiddels met een vergelijkbaar fenomeen kennis gemaakt. Al hield deze ’aandachtvrager’ dan de kleren aan. Tijdens de tweede helft van van FC Volendam-Heerenveen liep plots een ’maaltijdbezorger’ - wel gekleed in de clubkleuren oranje en zwart - het speelveld op.

Niet waarderen

Bij FC Volendam konden ze de actie van de maaltijdbezorger - die door aanvoerder Damon Mirani met dwingende hand naar de zijlijn werd begeleid - niet erg waarderen.

,,We hopen maar dat dit bij een incident blijft’’, aldus directeur Richard de Weijze. ,,Het was een eenmansactie van een YouTuber, die opdrachten krijgt van zijn volgers om gekke stunts uit te halen. Dit keer was dat: bezorg een pizza tijdens een wedstrijd van FC Volendam. Dat is voor hem zijn inkomstenbron. Nou, hij heeft zijn aandacht gehad, maar wij zijn echt niet blij met figuren die over de rug van het voetbal heen willen scoren.’’

2000 euro

De Weijze rekent voor dat de ’aandachtrekker’ kan rekenen op een flinke boete. ,,Dit is een gevalletje illegaal het veld betreden. Daar staat een stadionverbod op bij FC Volendam en een boete van 2000 euro. We hebben deze persoon ook aangemeld bij de KNVB en daar rekenen ze een boete van 450 euro en mogelijk een landelijk stadionverbod. Hoe lang dat stadionverbod gaat duren? Dat moeten we nog even bekijken. Dit soort kwesties hebben we niet elke week aan de hand gelukkig. Maar meestal moet je dan denken aan een jaar.’’

Bij uitzending van de beelden die hij tijdens de wedstrijd maakte, kan de maaltijdbezorger mogelijk ook op sancties van ESPN rekenen. ,,Die rechten op beelden tijdens de wedstrijd liggen bij ESPN. Iedereen mag tijdens de wedstrijd beelden maken, maar dan uitsluitend voor privégebruik. Het is echter aan ESPN of zij hier tegen gaan optreden, als deze persoon de beelden daadwerkelijk publiceert en er aan gaat verdienen’’, aldus De Weijze.

(Bron: Leeuwarder Courant)