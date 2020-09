Jan de Jong mag blijven van Eredivisie-clubs

Jan de Jong

Interim-directeur Jan de Jong, ex-Feyenoord, mag blijven als directeur van de ECV. Aanvankelijk was de meerderheid van de Eredivisie-clubs sceptisch en wilde pas in april overgaan tot een definitieve aanstelling. Hij trad begin mei aan en De Jongs termijn liep af in april 2021. In tweede instantie hebben de clubs het licht alsnog op groen gezet voor een vaste aanstelling voor De Jong.