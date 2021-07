Feyenoord met debutanten Guus Til en Marcus Pedersen in Kosovo

Beide nieuwkomers hebben van trainer Arne Slot, die eveneens bij zijn eerste officiële duel van Feyenoord op de bank zit, in Pristina (Kosovo) een basisplaats gekregen.

Naoufal Bannis fungeert als centrumspits bij Feyenoord. Hij krijgt de voorkeur boven de Slowaakse international Robert Bozenik, die reserve is. De Deense aanvalsleider Nicolai Jørgensen, die naar een andere club mag vertrekken, is niet met Feyenoord meegereisd. Aanwinst Alireza Jahanbakhsh is nog niet van de partij.

De wedstrijd begint om 21.00 uur en wordt gespeeld in het Fadil Vokrri Stadium, dat normaal 13.500 toeschouwers kan herbergen. Voor het duel FC Drita - Feyenoord worden 3500 bezoekers toegelaten.

Volgende week donderdag is de return in De Kuip. De winnaar over twee duels stuit in de derde voorronde op het Zwitserse FC Luzern.