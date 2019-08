PSV krijgt steeds meer vorm en wordt effectiever

Mohammed Ihattaren en Donyell Malen vieren de openingsgoal van PSV. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - Toen de PSV-fans het Philips Stadion betraden voor de Europa League-play-off tegen Apollon Limassol, keken zij even hun ogen uit. Die man met die baard tussen de wisselspelers, was dat nu echt al de nieuwe Griekse spits Kostas Mitroglou? Jazeker. En hij maakte tien minuten voor tijd nog zijn debuut ook. De Griek was zelfs de grootste attractie, nadat de jonkies van PSV hun ploeg al naar een klinkende 3-0 zege hadden geschoten.