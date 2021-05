Lieke Martens steelt de show in Champions League-finale

De glansrol voor Martens was des te opmerkelijker, omdat de rechtsbenige linksbuiten gaandeweg het seizoen niet altijd meer een zekerheidje was in de basiself van de ploeg van Lluis Cortes. Maar nadat Martens haar ploeg in de halve eindstrijd met twee uitstekende treffers langs Paris Saint-Germain had geschoten, werd ze in de Zweedse havenstad beloond met een basisplaats. Het bleek de beste beslissing te zijn van Cortes als coach van Barça Femini.

SCHOT OP LAT

De finale ontbrandde al na een paar tellen. Na amper twintig seconden besloot Lieke Martens vanaf de linkerflank op avontuur te gaan. Een paar heerlijke bewegingen later schoot de voormalige beste speelster van de wereld buiten bereik van Chelsea-goalie Ann-Katrin Berger met veel gevoel op de lat. De paniek in de Londense defensie was vervolgens dermate groot, dat de van de lat teruggeketste bal via een Londense carambole door Melanie Leupolz in het eigen doel werd gewerkt: 1-0 voor Barça.

Twee minuten na de openingstreffer was het alweer bijna gelijk, maar schoot Pernille Harder, de duurste speelster van de wereld, op aangeven van Jessica Carter rakelings over. Barça antwoordde binnen twee minuten met schoten van Jennifer Hermoso en Aitana Bonmati. Het was wachten op een tweede doelpunt in de zo spectaculair begonnen eindstrijd.

DUBBEL BONMATI

Die tweede treffer diende zich snel aan en opnieuw stond Martens aan de basis van een Catalaanse treffer. De Oranje Leeuwin speelde zichzelf in de twaalfde minuut op de middenlijn én uit de draai knap vrij, rukte twintig meter op om Caroline Graham met een lepe steekbal in de zestien te bedienen. Graham zag en vond Hermoso, de topscorer van Barça Femini. De Catalaanse spits werd licht getoucheerd door Leupolz, maar desondanks werd de bal door scheidsrechter Hussein op de stip gelegd. Captain Alexia Putellas stuurde Berger simpel naar de verkeerde hoek: 2-0.

Lieke Martens in actie. Ⓒ ANP/HH

Wat een droomstart voor Barcelona, dat in de Spaanse competitie tot nu toe alle 26 duels wist te winnen, met de alleszeggende doelcijfers: 129-5. Chelsea was amper van de schrik bijgekomen, of het kreeg de volgende draai om de oren. Martens, wie anders, zette in de twintigste minuut maar weer eens een aanval op, waarna Bonmati het eindstation was van een tiki taka-aanval waar de mannen van Barcelona jarenlang het patent op hadden: 3-0.

SUPERIEUR

Misschien wel de meest superieure actie van Lieke Martens, de grand dame van de finale in Göteborg, speelde zich af in minuut 36. De Limburgse flankenspeelster zette vanaf links een versnelling in, paradeerde gracieus over de achterlijn en bood Bonmati een niet te missen kans. Mocht de buit voor de Catalaanse vrouwen nog niet binnen zijn, dan was die het nu wel: 4-0.

Maar wat een prachtig staaltje dribbelen van Martens, de in 2017 van het Zweedse FC Rosengard overgekomen raspaardje. Twee jaar eerder had Martens haar eerste Champions League-finale met Barcelona nog kansloos verloren van Olympique Lyonnais (1-4). Dat zou haar geen tweede keer overkomen.

STRALEND MIDDELPUNT

Na rust was de strijd meer in evenwicht, maar tot echt grote kansen zou het niet leiden, op een kopbal van Chelsea-vedette Harder na. Barça-keeper Sandra Panos liet zich echter niet verrassen.

Martens, in de tweede helft minder in het spel betrokken dan voor rust, kreeg in de slotfase nog een aardige kans op een treffer die de ster van de finale dik had verdiend, maar een blok van Millie Bright voorkwam de 5-0.

Als invalster Asisat Oshoala oog had gehad voor de geheel vrijstaande Nederlandse, dan had Martens alsnog kunnen scoren. Oshoala vond uiteindelijk nog zelf het net, maar de Nigeriaanse spits deed dit in buitenspelpositie. Het deed er niet meer toe. Niet veel later maakte scheidsrechter Hussein een einde aan de Londense martelgang en kon het Catalaanse feest losbarsten, met Lieke Martens uit Berken als stralend middelpunt.