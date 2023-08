Wim Kieft: ’Santiago Gimenez moet zich bewijzen’

Feyenoord heeft het prima voor elkaar. Spits Santiago Gimenez blijft en verlengt zijn contract en de club strikt diens opvolger Ayase Ueda. Of de Japanner goed genoeg is om de Mexicaan op te volgen, moet je afwachten. Voor Gimenez wordt dit het seizoen van de waarheid, omdat hij ondanks zijn schorsing van twee duels gewogen gaat worden in de Champions League.