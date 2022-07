Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ethiopische Gebreslase zegeviert op marathon bij WK atletiek

18:27 uur De Ethiopische atlete Gotytom Gebreslase heeft in het Amerikaanse Eugene de wereldtitel veroverd op de marathon. De 27-jarige atlete nam in de slotfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer afstand van de Keniaanse Judith Jeptum Korir, die het grootste deel van de race het tempo had bepaald.

Gebreslase finishte in 2.18.11 en die tijd betekende een kampioenschapsrecord. Korir kwam als tweede binnen in 2.18.20. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter liep naar het brons in 2.20.18.

Titelverdedigster Ruth Chepgngetich, die ook als grote favoriete was gestart, haalde de finish niet. De Keniaanse stapte halverwege uit

Concurrent van Ryan Gravenberch bij Bayern voorlopig uitgeschakeld

18:27 uur Leon Goretzka heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan. De middenvelder is een van de concurrenten van Ryan Gravenberch voor een basisplaats bij Bayern München.

Goretzka had in de winterstop van het vorige seizoen ook al last van zijn linkerknie. De medische staf van Bayern München koos toen niet voor een operatie. Bayern München meldt niet hoelang Goretzka moet revalideren. Volgens verschillende media is hij minimaal zes weken niet inzetbaar.

Pinoké in Euro Hockey League tegen Slavia Praag

16.07 uur: De hockeyers van Pinoké nemen het in de achtste finale van de Euro Hockey League (EHL) op tegen Slavia Praag. De eerste wedstrijden van het Europese clubtoernooi worden van 29 september tot en met 2 oktober gespeeld in de Duitse stad Hamburg.

Pinoké debuteert in de Euro Hockey League, net als de Tsjechische tegenstander. Het Amstelveense Pinoké eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Hoofdklasse, één plaats hoger dan Amsterdam. Die club werd bij de laatste zestien van de EHL gekoppeld aan MHC Lille uit Frankrijk.

Afgelopen seizoen werd de EHL gewonnen door Bloemendaal, dat als kampioen van Nederland automatisch is toegelaten tot het zogenoemde ’Final 8-toernooi’. Datzelfde geldt voor de kampioenen van Duitsland, Spanje en België.

Lucky loser Lamens weet Krejcikova niet te verrassen in Hamburg

15.22 uur: Suzan Lamens heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen op het WTA-toernooi van Hamburg. De 23-jarige tennisster verloor in de eerste ronde met 6-2 6-4 van de Tsjechische Barbora Krejcikova, vorig jaar nog kampioene op Roland Garros. Krejcikova is als nummer 19 van de wereld als derde geplaatst.

Lamens werd op het laatste moment als lucky loser aan het hoofdtoernooi toegevoegd. Ze verloor zondag in de laatste kwalificatieronde, maar mocht toch meedoen wegens een afmelding. De 26-jarige Krejcikova was begin dit jaar de nummer 2 van de wereld. Ze verloor dit jaar op Roland Garros in de eerste ronde en raakte daardoor haar top 10-notering kwijt. Lamens bezet de 161e plek op de wereldranglijst. Ze is daarmee de nummer 2 van Nederland, achter Arantxa Rus (74e).

Van de Zandschulp in eerste ronde uitgeschakeld in Hamburg

12.51 uur: Botic van de Zandschulp is op het graveltoernooi van Hamburg in de eerste ronde uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-4 6-4 van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 35 van de wereld.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 25, was het zijn eerste gravelwedstrijd sinds eind mei. Hij verloor toen op Roland Garros van Rafael Nadal.

Van de Zandschulp, die in de tweede set werd behandeld aan zijn rechteronderbeen, was als vijfde geplaatst op het toernooi in Duitsland. Tallon Griekspoor komt er ook nog in actie. Hij treft de Deen Holger Rune in de openingsronde.

Telstar verplaatst oefenwedstrijd vanwege hitte naar woensdag

11.43 uur: Telstar komt dinsdag niet in actie tegen Spakenburg. Beide clubs hebben besloten de wedstrijd naar woensdag te verplaatsen vanwege de te verwachten hitte.

Eerder besloot NEC de oefenwedstrijd tegen De Treffers dinsdag niet door te laten gaan. MVV tegen Patro Eisden is ook afgelast. De Maastrichtenaren hadden eerder het aanvangstijdstip aangepast naar 10.00 uur, maar later werd besloten het duel te schrappen.

Geblesseerde Deen Fuglsang geeft op in Ronde van Frankrijk

10.57 uur: Jakob Fuglsang gaat dinsdag niet meer van start in de Ronde van Frankrijk. De Deense wielrenner van Israel - Premier Tech ging zondag in de vijftiende etappe naar Carcassonne onderuit en blijkt een rib te hebben gebroken. Fuglsang liep ook verwondingen op aan zijn elleboog en knie.

De 37-jarige Fuglsang stond op de 59e plaats in het algemene klassement, op ruim anderhalf uur van geletruidrager Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. De tweevoudig winnaar van de Dauphiné (2017 en 2019) eindigde afgelopen maand nog als derde in de Ronde van Zwitserland.

Revaliderende aanvaller Maeda traint voorlopig mee bij FC Utrecht

10.19 uur: De Japanse aanvaller Naoki Maeda traint voorlopig nog mee bij FC Utrecht. De 27-jarige Maeda hield begin dit jaar aan zijn debuut voor FC Utrecht een beenbreuk over. Hij zou tot het einde van vorig seizoen gehuurd worden van Nagoya Grampus.

Bij zijn eerste duel voor de Utrechters, tegen Ajax, raakte de Japanner zwaar geblesseerd bij een duel met Ajax-verdediger Lisandro Martínez. „Die breuk moet operatief hersteld worden. Daarna wacht mij een maandenlange revalidatie. Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest”, zei de aanvaller half januari. „Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen, maar mijn droom valt nu in duigen.”

FC Utrecht had een optie tot koop bedongen en kon Maeda, die vanaf maandag weer op het trainingsveld staat, dan tot de zomer van 2025 vastleggen.

Na afzegging China nog vier kandidaten voor organisatie Azië Cup

08.32 uur: Australië, Zuid-Korea, Qatar en Indonesië hebben zich bij de Asian Football Confederation (AFC) gemeld voor de organisatie van de Azië Cup in 2023. China had eerder ook interesse in het evenement, maar trok zich terug omdat het nog altijd strenge regels hanteert rondom het coronavirus. Dat maakt de organisatie van een groot sportevenement ingewikkeld.

De Azië Cup wordt om de vier jaar gehouden. Qatar, winnaar van de laatste editie in 2019, organiseerde het evenement in 1988 en 2011. Australië (2015) en Zuid-Korea (1960) waren allebei één keer gastheer. Indonesië was nog nooit gastheer.

De AFC wijst de organisatie van de Azië Cup in 17 oktober toe.

Autocoureur Van Kalmthout dertiende in Indycar in Toronto

07.56 uur: Autocoureur Rinus van Kalmthout is in de IndyCar als dertiende geëindigd in de race van Toronto. De Hoofddorper, die in de Verenigde Staten racet onder de naam Veekay, zag de zege in Canada gaan naar de Nieuw-Zeelander Scott Dixon. Voor Dixon betekende het zijn eerste zege van het seizoen.

De Amerikaan Colton Herta werd tweede, voor de Zweed Felix Rosenqvist.

In het klassement neemt de 21-jarige Van Kalmthout nu de twaalfde plek in met 211 punten. Marcus Ericsson uit Zweden leidt met 351 punten, gevolgd door de Australiër Will Power (316 punten) en de Spanjaard Alex Palou (314 punten).

Van Rijthoven nadert mondiale top 100

07.42 uur: Tim van Rijthoven behoort bijna tot de beste honderd tennissers ter wereld. De 25-jarige Nederlander steeg op de wereldranglijst twee plekken en neemt nu plek 101 in. Van Rijthoven verloor vorige week in Newport in de eerste ronde van de Amerikaan Mitchell Krueger.

Botic van de Zandschulp is op de 25e plek de hoogst geklasseerde Nederlander, gevolgd door Tallon Griekspoor op positie 47. Van de Zandschulp stond een week eerder nog 24e.

Bij de vrouwen klom Arantxa Rus een plek. Ze staat nu 74e.