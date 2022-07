Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Coldenhoff vierde bij MXGP in Tsjechië, zege Seewer

18:15 uur Motorcrosser Glenn Coldenhoff is op de vierde plaats geëindigd bij de Grote Prijs van Tsjechië in de MXGP. Op het circuit van Loket finishte hij in de twee manches op de vierde plek. De eindzege in Tsjechië ging uiteindelijk naar Jeremy Seewer. De Zwitser was de beste in de eerste manche en eindigde in de tweede manche op de tweede plek.

Maxime Renaux uit Frankrijk eindigde in het klassement op de tweede plaats na een derde plek in de eerste manche en een overwinning in de tweede manche. Tim Gajser werd in Tsjechië derde na een tweede en derde plek in de manches.

De Nederlanders Calvin Vlaanderen en Brian Bogers eindigden uiteindelijk op plek 6 en 8.

In het wereldkampioenschap gaat Gajser aan de leiding met 577 punten. Hij wordt gevolgd door Seewer (452 punten) en Jorge Prado (442 punten). Coldenhoff is de beste Nederlander op de vijfde plek (399). Bogers staat achtste (287), Vlaanderen negende (268).

Griekspoor wint opnieuw Dutch Open in Amersfoort

17.20 uur: Tallon Griekspoor heeft opnieuw het Dutch Open in Amersfoort gewonnen. De nummer 2 van Nederland liet in de finale van het challengertoernooi de als tweede geplaatste Spanjaard Roberto Carballés Baena, de mondiale nummer 81, met 6-1 6-2 kansloos.

Griekspoor maakte het na een uur en 10 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Hij gunde de Spanjaard geen enkel breakpoint en sloeg negen aces.

De 26-jarige Griekspoor, de nummer 47 van de wereld, was vorig jaar in de finale landgenoot Botic van de Zandschulp de baas. Hij won in 2021 maar liefst acht challengertoernooien.

Het Dutch Open in Amersfoort staat sinds 2019 op de kalender. Tot 2008 werd er in de stad, op een andere locatie, een ATP-toernooi gehouden.

Oefenduel MVV-Patro Eisden gaat vanwege hitte niet door

17.19 uur: De oefenwedstrijd tussen MVV Maastricht en Patro Eisden die voor aankomende dinsdag op het programma stond, is afgelast met het oog op de verwachte hitte. Afgelopen vrijdag werd om die reden al besloten de voetbalwedstrijd van 19.00 uur naar 10.00 uur te verplaatsen.

In Maastricht worden dinsdag temperaturen van rond de 39 graden verwacht. „In stadion de Geusselt versterkt het kunstgrasveld en de rubberen korrels de temperatuur nog eens met 5 tot 10 graden. Voetballen in de vroege ochtend is dan ook even geen optie”, meldt MVV in een persbericht.

Argentijnse tennisser Cerúndolo verovert eerste titel in Bastad

17.18 uur: De Argentijnse tennisser Francisco Cerúndolo heeft op het graveltoernooi van Bastad zijn eerste titel veroverd. De nummer 39 van de wereld was in Zweden in de finale zijn landgenoot Sebastián Báez met 7-6 (4) 6-2 de baas.

De 23-jarige Cerúndolo verloor op weg naar de titel maar één set. Alleen in de tweede ronde had hij drie sets nodig, tegen de Noorse favoriet en titelhouder Casper Ruud.

Cerúndolo haalde begin dit jaar de halve finales van het masterstoernooi van Miami, maar sindsdien vielen zijn resultaten tegen. Sinds begin april kwam hij nergens meer voorbij de tweede ronde. Op Roland Garros en Wimbledon verloor hij al in de openingsronde.

Cerúndolo heeft een drie jaar jongere broer die ook prof is. Juan Manuel Cerúndolo baarde vorig jaar opzien door het ATP-toernooi van Córdoba in Argentinië te winnen.

Dressuurruiters tweede bij Nations Cup in Zweedse Falsterbo

15:50 uur De Nederlandse dressuurruiters zijn bij de Nations Cup in het Zweedse Falsterbo als tweede geëindigd. Het team van bondscoach Alex van Silfhout moest alleen Denemarken voor zich dulden. Zweden werd derde.

Van Silfhout, die deze week zijn dressuurteam voor het WK in Herning bekendmaakt, startte in Zweden met de combinaties Kristen Brouwer met Foundation RR, Judith Ribbels met Fun Fun EB, Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein en Remy Bastings met Ambassador.

Eerder deze maand wonnen de dressuurruiters de Nations Cup-wedstrijd in Rotterdam.

Martic de beste op WTA-toernooi Lausanne

15:40 uur Petra Martic heeft het WTA-toernooi van Lausanne op haar naam geschreven. De 31-jarige Kroatische tennisster was op het Zwitserse gravel in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Servische qualifier Olga Danilovic, de mondiale nummer 124. De ongeplaatste Martic bezet de 85e plek op de wereldranglijst.

Voor Martic, de voormalig nummer 14 van de wereld, was het de tweede titel uit haar loopbaan. Ruim drie jaar geleden was ze de sterkste in Istanbul.

Martic haalde onlangs op Wimbledon de vierde ronde. Ze verloor daarin van de Kazachse Elena Rybakina, die uiteindelijk de titel veroverde.

Selectie Paris Saint-Germain zonder Wijnaldum in Japan

14:49 uur De selectie van Paris Saint-Germain is zondag geland in Japan voor een oefencampagne met drie wedstrijden. Georginio Wijnaldum zit niet bij de 25 voetballers die in Tokio arriveerden. De nieuwe trainer Christophe Galtier nam de 31-jarige Nederlandse middenvelder niet mee.

PSG, met de sterspelers Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi, neemt het tijdens het verblijf van tien dagen in Japan op tegen Kawasaki Frontale, Urawa Reds en Gamba Osaka uit de Japanse J-League. „We hebben drie wedstrijden tegen goede tegenstanders”, zei Galtier, die deze zomer trainer Mauricio Pochettino opvolgde. De club opent ook een nieuwe voetbalacademie in Japan.

Messi keek vooruit naar de wedstrijden en zei dat het Japanse voetbal „een grote stap” vooruit had gezet. „Ze spelen heel goed georganiseerd en zijn zeker in fysiek opzicht veel meer competitief geworden.”

Skocic blijft toch bondscoach Iraanse voetballers

14:29 uur De Kroaat Dragan Skocic blijft toch aan als bondscoach van de Iraanse voetballers. Dat meldt het Iraanse persbureau Irna. Volgens het persbureau heeft de Iraanse voetbalbond zondag besloten om de samenwerking met de 53-jarige Skocic toch door te zetten.

Eerder deze maand meldde de Iraanse bond nog van plan te zijn om afscheid te nemen van Skocic.

Skocic trad in februari 2020 in dienst bij de Iraanse voetbalbond en veroverde met de ploeg een ticket voor het WK voetbal, dat op 21 november van start gaat. In de poulefase neemt Iran het op tegen de Verenigde Staten, Engeland en Wales.

Mountainbikester Terpstra wint wereldbekerwedstrijd in Andorra

13:48 uur Mountainbikester Anne Terpstra heeft de wereldbekerwedstrijd in Vallnord in Andorra op haar naam geschreven. De 31-jarige Zeelandse kwam na een lange solo na 1.15.21 uur binnen. Ze bleef de Oostenrijker Mona Mitterwallner 57 seconden voor. De Zwitserse Ramona Forchini finishte op 1.34 minuut als derde.

Terpstra was afgelopen vrijdag als tweede geëindigd in de zogeheten ’shorttrack-wedstrijd’.

Etappewinnaars Cort en Clarke uit Tour door coronabesmetting

12.23 uur: Magnus Cort en Simon Clarke gaan niet meer van start in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Deense wielrenner van EF Education-Easypost en de Australiër van Israel - Premier Tech hebben positief getest op het coronavirus en verlaten daarom de Tour.

„Magnus Cort werd deze morgen wakker met hoofdpijn en koorts en testte daarna positief op Covid-19. Hij zal daarom niet starten in de Tour. Zijn medisch onderzoek gaat verder”, liet zijn ploeg via Twitter weten. Cort won de tiende etappe in Megève.

De ploeg van Clarke meldde dat de Australiër bij een routinetest een positieve uitslag gaf. „Alle andere renners testten negatief en zijn klaar om te rijden”, meldde Israel - Premier Tech. Clarke won de vijfde etappe van de Tour in Wallers-Arenberg door Taco van der Hoorn in de sprint te verslaan.

Zeven coronabesmettingen bij Japanse marathonploeg op WK atletiek

07.42 uur: Zeven leden uit de Japanse ploeg op de WK atletiek in Eugene zijn besmet met het coronavirus en verplicht in isolatie gegaan. Het betreft twee atleten, de hoofdcoach en vier stafleden die allemaal deel uitmaakten van de marathondelegatie. Namen van de atleten zijn niet bekendgemaakt door de wereldatletiekbond en de organisatie.

Japan heeft drie mannen en drie vrouwen geselecteerd voor de marathon in Eugene. De mannen lopen zondag, de vrouwen maandag. De besmette Japanners moeten volgens de geldende protocollen vijf dagen in isolatie.