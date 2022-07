Zeven coronabesmettingen bij Japanse marathonploeg op WK atletiek

Premium Sport

Jarige Oranje-hockeyster Welten trakteert met allesbeslissende actie tegen Australië

Het was een even bizarre als memorabele verjaardag. 32 kaarsjes mocht Lidewij Welten zaterdag in Catalonië uitblazen. Het werd een dag vol vergeten én gegeven presentjes: „Mijn ploeggenoten hadden mijn cadeau in het hotel in Amsterdam laten liggen, maar de plek in de WK-finale was het mooiste cadeau...