André Greipel leidt protest van renners in Tour de France

Het peloton staat stil Ⓒ HH/ANP

De vierde etappe in de Tour de France is dinsdagmiddag later van start gegaan. De renners wilden een statement maken om hun onvrede te uiten over de veiligheidsmaatregelen. Hoewel het peloton aanvankelijk doorreed, maande sprinter Greipel - goed voor dertien etappe zeges in de Tour - het peloton even later alsnog tot stoppen.