Sport in 2020 | Bijzondere interviews op een rij

Daley Blind Ⓒ ANP/HH

Daley Blind

Ajax-voetballer Daley Blind ging eind augustus in op de hartproblemen die zijn leven veranderden. „Het is wel iets, waardoor je in het leven anders naar dingen kijkt. Voetbal is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste”, aldus de 30-jarige verdediger.

Joost en Liesje Knegt Ⓒ René Bouwman

Ouders van Sjinkie Knegt

Sjinkie Knegt liep bij een heftig houtkachelongeluk flinke brandwonden op. De ouders van de shorttracker, Liesje en Joost, vertellen over de impact die het incident op hun zoon en henzelf had. „Hij lag er als een dood vogeltje bij, dat vreet aan je.”

Erwin Koeman geniet meer dan ooit van de kleine dingen in het leven. „Groot geluk, heerlijk.” Ⓒ René Bouwman

Erwin Koeman

Erwin Koeman onderging dit voorjaar een openhartoperatie, maar voelt zich inmiddels weer helemaal de oude. De voormalig voetballer en Europees kampioen van 1988 is zelfs klaar voor een volgende klus als trainer. „Ik ben er weer”, zo stelt hij na zijn heftige periode.

Daniel Ricciardo is een groot muziekliefhebber. Ⓒ HH/ANP

Daniel Ricciardo

„Nooit meer muziek of nooit meer racen? Dan kies ik voor nooit meer racen.” De liefde voor muziek van Daniel Ricciardo is ongekend groot. Tegenover De Telegraaf sprak hij dit jaar over zijn favoriete bands en hét moment tijdens een race-weekeinde. ,,Op de grid, met mijn muziek.”

Melissa en Maja Suurbier herdenken hun vader en man Wim. Ⓒ RENE BOUWMAN

Wim Suurbier

Voormalig Ajax- en Oranje-verdediger Wim Suurbier overleed in 2020 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dochter Melissa Suurbier en ex-vrouwen Maja Verkaart missen hem nog elke dag. „De leegte die hij achterlaat, is enorm.”

„Natuurlijk hebben we er weleens aan gedacht om Suzanne van turnen af te halen”, vertellen Marian en Wim Harmes. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Marian en Wim Hermes, ouders van Suzanne Hermes

De ouders van oud-topturnster Suzanne Harmes stellen naar aanleiding van alle misstanden in de turnwereld, die dit jaar aan het oppervlak kwamen, dat er hard moet worden ingegrepen. „Ik ben van mening dat iedereen die zich aan dat soort praktijken schuldig heeft gemaakt, eruit moet”, aldus moeder Marian. „Alle rotte appels moeten weg.”

Ivar doet hij zijn verhaal over de liefde van zijn leven die hij op brute wijze verloor. ’Voor ’Laar.’ Ⓒ René Bouwman

Ivar Fama, vriend Lara van Ruijven

In een openhartig gesprek spreekt Ivar Fama, de vriend van de eerder dit jaar overleden Lara van Ruijven, mooie woorden over de shorttrackster. „Ze was niet alleen wereldkampioen op de 500 meter, maar ook wereldkampioen harten stelen.”

Jean Todt Ⓒ HH/ANP

FIA-voorzitter Jean Todt

Voorzitter Jean Todt (74) van de internationale autosportfederatie FIA gaat dieper in op diverse zaken betreffende de Formule 1, Max Verstappen en de familie Schumacher.

„Het was een toptijd, die ik zo weer zou overdoen”, zegt Peter Aerts over het kickboksen. Ⓒ René Bouwman

Voormalig kickbokser Peter Aerts

Drievoudig K-1-wereldkampioen Peter Aerts werd dit jaar 50. The Dutch Lumberjack spreekt vol trots over zijn tweeling Montana en Marciano (19), maar ook over de impact van het kickboksen op zijn leven, het recente overlijden van zijn trouwe viervoeter Pablo en de blijvende aantrekkingskracht van het land waar hij op handen wordt gedragen: Japan.

De 85-jarige Piet de Visser maakt thuis nu scoutingsrapporten van oude wedstrijden en vergelijkt die met zijn oude bevindingen. „Dan blijkt dat ik het toentertijd vaak wel goed had gezien.” Ⓒ Rias Immink

Superscout Piet de Visser

De 86-jarige superscout Piet de Visser zit door Covid-19 in 2020 plotseling aan huis gekluisterd. „Ik zit de hele dag alleen en heb wel eens een moeilijk moment. Dan pak ik een band met goals van Ruud van Nistelrooy of Ronaldo. Daar kan ik enorm van genieten en dan kan ik er weer even tegenaan.”