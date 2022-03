Nyck de Vries optie als invaller bij langere afwezigheid Daniel Ricciardo

De vrijdag positief geteste Ricciardo zit sowieso nog tot donderdag in isolatie. Wanneer hij op die dag geen negatieve test kan overleggen, mist hij mogelijk de openingsrace van volgende week, die net als de afsluitende testdagen in Bahrein plaatsvindt.

De Vries en Vandoorne staan beiden onder contract bij Mercedes, en vormen in de Formule E het rijdersduo van de renstal, die op motorisch gebied samenwerkt met McLaren.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Vries, die zich vorig jaar tot wereldkampioen kroonde in de elektrische raceklasse, zou volgende week sowieso aanwezig zijn in Bahrein, aangezien hij door Mercedes al was aangewezen als reserve.

Vandoorne doet volgend weekeinde namens Meyer Shank Racing mee aan de 12 Uur van Sebring, maar dat kan natuurlijk altijd nog worden teruggedraaid. McLaren is bovendien bekend met de Belg, die in 2017 en 2018 al voor het team uitkwam in de Formule 1.

Ricciardo heeft in Bahrein geen dag kunnen testen vanwege zijn coronabesmetting. Teamgenoot Lando Norris moest daardoor drie dagen achter elkaar de honneurs waarnemen op het circuit van Sakhir. Woensdagavond was Ricciardo wel aanwezig. Tijdens het gezamenlijke statement van de coureurs tegen de oorlog in Oekraïne stond hij nog schouder aan schouder met Max Verstappen. Donderdagochtend blijf hij vanwege klachten in zijn hotel. Andere coureurs zijn (vooralsnog) niet positief getest.