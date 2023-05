Siem de Jong (34) kondigt einde voetballoopbaan aan

De club uit Doetinchem speelt vrijdag op eigen veld de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, tegen FC Den Bosch.

„De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen”, laat De Jong weten. „Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer.”

De broer van spits Luuk de Jong speelde 341 competitiewedstrijden, voor onder meer Ajax, PSV en Newcastle United. In zijn tijd in Amsterdam was Siem de Jong belangrijk bij het pakken van de landstitel.