Hamilton wil pionier van nieuw tijdperk worden

Hamilton wil ook domineren als in 2021 nieuwe regels worden ingevoerd in de koningsklasse van de autosport. „Ik wil de pionier van dat nieuwe tijdperk worden”, zei de coureur van Mercedes in Austin, waar hij zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten genoeg heeft aan een plek bij de eerste acht om voor de zesde keer wereldkampioen te worden.

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt nog een jaar door. „Ik houd altijd van nieuwe uitdagingen. Ik zit bij een team dat heeft bewezen het best te kunnen inspelen op veranderingen. Het wordt een heel interessante periode. In de loop van volgend jaar zal ik ook alvast gaan denken aan 2021. Ik wil er dan graag weer bij zijn.”

De internationale autosportfederatie FIA presenteerde donderdag een pakket aan maatregelen om de Formule 1 spectaculairder en minder voorspelbaar te maken. Zo wordt een budgetplafond ingevoerd, dat in 2021 komt te liggen op 175 miljoen dollar (omgerekend 157 miljoen euro). Dat bedrag moet de jaren daarna verder worden afgebouwd, om de verschillen tussen de topteams en de rest minder groot te maken. Ook de bolides worden ’versimpeld’.

„Ik wil mijn kennis en kwaliteiten gebruiken om het team in de juiste richting te sturen”, aldus Hamilton. „Ik zie mezelf niet naar een andere renstal gaan. Ik houd ervan om onderdeel te zijn van Mercedes, van dit merk en van de historie.”

