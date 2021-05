Erwin van de Looi weigert underdog-rol tegen Fransen

„Ze hebben heel veel individuele kwaliteit. We willen vroeg en hoog drukzetten. Heb je dat tegen pak ’m beet Noorwegen een keer niet zo goed voor elkaar, dan kom je er misschien mee weg. Tegen Frankrijk niet. Zelf zullen we onderweg niet teveel balverlies moeten lijden, dan zijn ze razendsnel in de omschakeling.”

Van de Looi vindt dat een land als Nederland zichzelf nooit in de positie van underdog moet drukken. „Zo zie ik ons niet”, zegt de coach. „Natuurlijk hebben zij een goede ploeg, maar wij ook. We missen een aantal spelers die iets hadden kunnen toevoegen aan ons team, maar kunnen nog steeds veel kwaliteit op de mat brengen. We moeten de overtuiging hebben dat er iets te halen valt. We zijn wel gewoon de nummer één uit de poule, he? En we spelen tegen de nummer twee uit een andere poule.”

Bekijk ook: Jong Oranje treft voor half miljard aan Frans talent

In tegenstelling tot bij het Nederlands elftal, is er bij Jong Oranje geen sprake geweest van vaccineren. „Oranje heeft een veel langere voorbereidingstijd, bij ons is dit geen issue en ook niet gebeurd”, aldus Van de Looi. „Natuurlijk hebben wij een beeld van wie het coronavirus heeft gehad en wie er wel of niet is gevaccineerd, maar van vaccineren is bij ons geen sprake geweest.”

Bekijk ook: Sven Botman trots naar Jong Oranje

Justin Bijlow verdringt Kjell Scherpen, goalie in de groepsfase, onder de lat. „In de poulefase ontbrak het Justin aan wedstrijdritme, dus kozen we voor Kjell, maar Justin is wanneer het kon in de kwalificatiereeks altijd onze keeper geweest”, aldus Van de Looi. „Kjell heeft de laatste fase bij Ajax wat probleempjes gehad, Justin is fit. Wat dat betreft denk ik een logische keuze.”

Justin Bijlow (rechts) Ⓒ ANP/HH

Dani de Wit is bij afwezigheid van Teun Koopmeiners de aanvoerder. „Een hele mooie beloning”, aldus De Wit zelf. „We zijn bij Jong Oranje twee jaar lang met iets bezig en ik denk dat ik daar een groot onderdeel van ben geweest. Daar ben ik trots op.”

De Fransen zijn favoriet, hoort ook De Wit. „Ze hebben heel veel individuele kwaliteit en spelers die bij grote club spelen en vele miljoenen vertegenwoordigen”, zegt de Jong Oranje-captain van AZ. „Maar ik heb heel veel vertrouwen in onszelf. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat wij morgen (maandag, red.) de favoriet zijn. Daar is veel passie en strijd voor nodig. Dat hun favorietenrol een prestatie van ons alleen maar mooier maakt? Ze hebben veel individuele kwaliteiten, een individualist daar kan een wedstrijd beslissen, maar daarom moeten wij als team altijd goed staan. En ik weet dat wij daar de kwaliteiten voor hebben.”

Bekijk ook: Brian Brobbey haakt af voor Jong Oranje

Maar op slechts tegenhouden hoeft niemand in Nederland te rekenen. „Als Nederland moeten wij het altijd van ons voetbal hebben, maar als je ziet wie wij voorop hebben staan (hoogstwaarschijnlijk Kluivert, Stengs en Boadu, red.) dan denk ik dat we ook genoeg kansen kunnen creëren”, aldus De Wit, die niet gelijk naar huis wil uiteraard. „Tot wanneer mijn koffer is gepakt? Ik heb op 6 juni gerekend (dag van de finale, red.), dus tot dan zit mijn koffer vol.”