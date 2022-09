Sportbonden vrezen voor hogere kosten om te kunnen sporten

„In een tijd dat alles al duurder wordt, is het niet wenselijk dat sportverenigingen als gevolg van dit wetsvoorstel hun contributies moeten verhogen”, zegt een woordvoerder van de KNVB.

Veel gemeenten maken vanwege de maatschappelijke waarde van sportverenigingen gebruik van de mogelijkheid om accommodaties voor sport onder de kostprijs te kunnen aanbieden, waardoor de contributies lager uitvallen en de sport voor iedereen betaalbaar is.

In het wetsvoorstel waar de vier bonden zich tegen verzetten, moeten gemeenten om de 5 jaar uitleggen én motiveren waarom een sportvereniging er voor het algemeen belang is. „Bovendien komt er een inspraakprocedure die het mogelijk maakt om bezwaar te maken. Deze aanpassingen kunnen grote gevolgen hebben voor de sporters. Ze kunnen ertoe leiden dat de huurprijzen voor accommodaties omhoog gaan en dat clubs hun contributies moeten verhogen”, aldus de woordvoerder.

De vier bonden motiveren hun oproep door te wijzen op het „unieke sportlandschap met in totaal 25.000 verenigingen en ruim 4 miljoen mensen die bij hun lokale club of vereniging sporten. Daarbij komen nog 5 miljoen vrijwilligers die ervoor zorgen dat er gesport kan worden. Dit is een goedkope en efficiënte manier om Nederland vitaal en in beweging te houden.”