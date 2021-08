Man gearresteerd na veldbestorming tijdens Nice - Marseille

Premium Sport

Rico Verhoeven: ’Nu staat Overeem er toch’

Glory-kampioen Rico Verhoeven (32) verdedigt op 23 oktober voor de tiende keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht. The King of Kickboxing neemt het in het Gelredome op tegen niemand minder dan collega-vechtsporticoon Alistair Overeem, die eerder dit jaar van de UFC overstapte naar Glory.