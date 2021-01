Joost Luiten wil na vrije val weer klimmen op mondiale ladder

Joost Luiten doet als enige Nederlander mee aan het Abu Dhabi Championship. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Zijn vrije val op de wereldranglijst is opvallend, bijna onwerkelijk. In de afgelopen tien jaar stond Joost Luiten niet meer zo laag als na het coronajaar het geval is. Hij is pas terug te vinden op plek 167, een positie die niet past bij de kwaliteiten van de golfer die in zijn loopbaan zes toernooien won op de European Tour. De 35-jarige Bleiswijker is er op gebrand om vanaf donderdag tijdens zijn seizoensopener, het Abu Dhabi Championship, weer de weg naar de top in te zetten. „Voor mijn gevoel sta ik veel te laag.”