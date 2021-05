Dylan Groenewegen: ’Voor mij was het ook een grote verrassing’

Dylan Groenewegen tijdens de race tegen de klok in de Giro. Ⓒ AFP

TURIJN - Na zijn openingstijdrit in de Giro d’Italia was Dylan Groenewegen blij dat hij weer zijn eerste koerskilometers heeft gemaakt. De 27-jarige Amsterdammer maakte tevens duidelijk dat hij zijn focus heeft op het wielrennen en niets hem van de wijs kan brengen. Ook de keiharde verbale uithaal van Fabio Jakobsen niet, al liet dat Groenewegen natuurlijk niet koud. „Voor mij was het ook een grote verrassing.”