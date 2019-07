Van de Donk: ’Amerikanen zijn nogal arrogant’

De Amerikaanse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en de grote favoriet voor het goud in Frankrijk. „Ik vind die Amerikanen nogal arrogant. Ze leggen zo wel heel veel druk bij zichzelf neer. Dat mag van mij hoor, maar ik vind het niet handig”, zegt de nummer 10 van Oranje op het terras van het spelershotel in Lyon.

Zo stoorde Van de Donk zich aan een opmerking van Megan Rapinoe op de persconferentie in de aanloop naar de halve finales tegen Engeland. „Ze ging daar zitten en zei: ’Tegen wie spelen we ook alweer?’ Terwijl ze dondersgoed wist tegen wie ze speelden. Dat vind ik arrogant. Dat mag, iedereen z’n eigen ding. Maar zo zijn wij niet. Ik vind het geen teken van respect. Dat moet je niet doen, daar zijn ze te groot voor. Zeker zij. Ik had zoiets niet verwacht en vond dat jammer.”

Van de Donk, die in Engeland voor Arsenal speelt, denkt dat die arrogantie de Amerikaanse diva’s ook kan opbreken. „Kijk, ze hebben al zo vaak in de finale gestaan en zo vaak gewonnen; ergens heb je dan wel het recht om een beetje arrogant te zijn. Maar ik zou het niet doen. Iedereen verwacht dat Amerika zondag wint. Dat neemt bij ons wel een soort van druk weg. Het enige wat wij kunnen doen, is verrassen. Wat dat betreft is het voor ons iets meer relaxt. Maar natuurlijk willen we wel héél graag winnen.”

Van de Donk weet wat Oranje zondag te wachten staat. „In de eerste 20 minuten zetten ze steeds volle bak druk. Ze willen vroeg scoren en dan de bus parkeren. Als we die eerste 20 minuten doorkomen, dan ligt de wedstrijd open.”

De Oranje Leeuwinnen staan voor het eerst in de geschiedenis in de finale van een WK. Om 17.00 trapt Nederland in Lyon af tegen de Verenigde Staten.