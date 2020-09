Indrukwekkende solo bezorgt Alexey Lutsenko winst in zesde etappe Tour

In de zesde etappe, van Le Teil naar de top van de Mont Aigoual, met onderweg meerdere bergen te beklimmen, kregen aanvallers dus de kans om in deze bergetappe weg te springen. Het waren er acht om precies te zijn: Jesús Herrada (Cofidis), Alexey Lutsenko (Astana Pro Team), Greg Van Avermaet (CCC Team), Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step), Neilson Powless (EF Pro Cycling), Nicolas Roche (Team Sunweb), Daniel Oss (BORA - hansgrohe) en Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling Team).

De acht vluchters zagen hun voorsprong tot over de 6 minuten lopen, met nog 88 kilometer te gaan. Van Avermaet reed op dat moment virtueel in het geel. Het peloton besloot langzaamaan dat het wel genoeg was en het gaspedaal werd ingedrukt vervolgens.

Alexey Lutsenko (l) leidt hier het groepje koplopers. Ⓒ ANP/HH

Onder aanvoering van Team Ineos werd de kopgroep met rasse schreden genaderd. Op ruim 25 kilometer van de meet werd de eerste echte berg in de Tour van 2020 beklommen: de Col de la Lusette, 11,7 kilometer lang met een gemiddelde van 7,3%. Een serieuze testcase voor de klassementsrenners. Fabio Aru besloot het in zijn eentje te proberen, maar leek in een ouderwetse ’chasse patate’ te komen. Lutsenko, Roche, Van Avermaet en Powless bleven over van het oorspronkelijke kopgroepje halverwege de klim van de Col de la Lusette. Herrada richtte zichzelf op en kwam bij de overgebleven vier koplopers.

Lutsenko, die minuten achter geletruidrager Adam Yates stond, wilde het in zijn eentje wagen in de bergen. Alleen Herrada kon op gepaste afstand volgen. Serge Higuita, de tweede man bij EF Pro Cycling, moest al vroeg lossen uit het peloton, toch wel een verrassing. De rest van de klassementsrenners besloot hun kruit vooralsnog niet te verschieten. Leider Yates besloot zich bij de Team Ineos-trein te voegen, toch de ploeg waar hij volgend jaar voor gaat rijden. De Britse Expres had overigens alweer gas teruggenomen, want de koplopers inhalen zat er niet bij.

Adam Yates in zijn gele trui. Ⓒ ANP/HH

Tadej Pogacar moest in de finale nog zijn fiets wisselen, de Sloveense cocnurrent van Roglic en Tom Dumoulin zat wel weer razendsnel op zijn stalen ros. Lutsenko moest op weg naar de finish nog afrekenen met Herrada, die steeds zo rond de 30 seconden achter hem bungelde in de weg naar de top. De spaanse renner van Movistar wist echter niet meer bij de indrukwekkende Lutsenko te geraken, die een prachtige zege op zijn palmares bij mag schrijven.

Julian Alaphilippe besloot nog hard weg te rijden in de laatste 500 meter, Bauke Mollema kwam als tweede van de klassementsrenners binnen.

