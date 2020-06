Ook van de coronaperiode leert topzwemmer Arno Kamminga weer

Arno Kamminga is goed omgegaan met het ’ongewone leven’. „Vroeger kon ik spastisch reageren als ik een dag vrij was.” Ⓒ ANP

ARNHEM - Olympische dromen kunnen makkelijk vervagen in tijden van corona, maar Arno Kamminga heeft daar geen last van. Als je dat vierjaarlijkse sportfestijn niet tot hoofddoel van je zwemcarrière promoveert, valt met het schrappen van dat topevenement best te leven.