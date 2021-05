Aanklager start vooronderzoek naar aanmoedigingspremie FC Emmen

Fortuna was al uitgespeeld, maar in Emmen wilde men de ploeg van trainer Sjors Ultee nog één keer tot het gaatje laten gaan. Dit om play-offs tegen degradatie te ontlopen. Fortuna maakte de move direct kenbaar bij de KNVB en FBO, de belangenorganisatie voor werkgevers in het betaald voetbal. De Limburgers verloren met 2-1 in Tilburg, Emmen speelt daardoor morgenavond zijn eerste play-offduel tegen NAC Breda.

De poging de competitie te beïnvloeden, is verboden volgens Artikel 57 van het KNVB-reglement. De aanklager wil nu beide kanten horen, Fortuna en Emmen. Er zal worden gekeken in hoeverre de toenadering van de Drenten strafbaar is geweest. Dat Fortuna het al kenbaar maakte in Zeist, lijkt dat Emmen niet ontkomt aan blaren op de billen. Voordat er een uitspraak plaatsvindt in dergelijk onderzoek, gaat er vaak een tijdje overheen, anders dan bij bijvoorbeeld schorsingen. Sportief lijkt Emmen nu dan hoe dan ook nog niet te hoeven vrezen.