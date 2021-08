Liemarvin Bonevacia verbreekt opnieuw Nederlands record op 400 meter

Een blije Bonevacia was enigszins verrast door zijn nieuwe record: „Ik had het niet echt verwacht nee. Ik ben de eerste tweehonderd meter rustig gestart en heb toen tussen tweehonderd en vierhonderd alles gegeven.” Bonevacia bereikte tijdens de Spelen in Tokio dankzij zijn 44.62 de finale op de 400 meter. Hij was daarmee de eerste Nederlander die dat ooit lukte. Zijn seizoen is nog niet klaar. „Donderdag loop ik in Lausanne. Ik ga nu niet zeggen dat ik daar harder ga lopen. Ik wil graag rustig blijven. En hongerig.”

Zijn coach Laurent Meuwly was eveneens verguld met Bonevacia’s topprestatie. „Het is altijd maar de vraag hoe je terug komt van zo’n topevent als de Olympische Spelen. Dat kost echt heel veel tijd om te herstellen. Maar gisteren tijdens zijn tweede proefstartje dacht ik opeens ja, het zit er misschien nu toch al weer in, dat record.”

Vorige week liep Bonevacia in België al een persoonlijk record op de 200 meter van 20.45. „Ik weet dat hij er klaar voor was, ook een nieuw record op de 400 meter. Die afstand is echter niet alleen fysiek maar ook mentaal enorm zwaar. Toen hij vandaag hier in Bern zag dat er zoveel persoonlijke records werden gelopen kreeg Liemarvin er geloof in. Hij is zo ongelofelijk gemotiveerd.” Meuwly vertelde ook nog dat het grote doel van Bonevacia het Europees record van 44.33 uit 1987 van de Oost-Duitser Thomas Schönlebe is. „Donderdag loopt hij in Lausanne in een European Record Race met hordensensatie Karsten Walholm, en ook Jochem Dobber start daar.”

Dobber

Naast Bonevacia liep Jochem Dobber met 45.20 ook weer een razendsnelle 400 meter. Ramsey Angela verpulverde daarachter zijn eigen persoonlijk record en bracht het op 45.58. De slotloper van de succesvolle 4x400 meter ploeg die in Tokio olympisch zilver behaalde moet volgens Meuwly net als Dobber rond de 45.00 kunnen halen, of net eronder. „Jochem heeft een enorm constant seizoen maar mist nu net de topvorm van eerder dit seizoen voor een tijd in de 44 seconden. Als het dit jaar niet gebeurt dan volgend jaar. En Ramsey zie ik ook nog wel harder lopen.”